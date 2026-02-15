napoli
Paolo Di Domenico trovato morto: il 70enne era scomparso una settimana fa a Cava de’ Tirreni

Di Paolo Di Domenico si erano perse le tracce sabato 7 novembre a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. Il cadavere del 70enne è stato rinvenuto oggi, 15 febbraio.
A cura di Valerio Papadia
Si conclude con un tragico epilogo, purtroppo, la vicenda relativa alla scomparsa di Paolo Di Domenico, l'uomo di 70 anni del quale si erano perse le tracce una settimana fa, sabato 7 febbraio, a Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno: il cadavere dell'uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 febbraio. Le ricerche dell'uomo erano state attivate la scorsa settimana, anche con l'ausilio di droni; poi, nella tarda mattinata odierna, come reso noto dal Comando Provinciale di Salerno dei vigili del fuoco, il corpo senza vita di Paolo Di Domenico è stato rinvenuto in via Ernesto Di Marino, nella frazione Passiano di Cava de' Tirreni. Non sono ancora note né le circostanze né le cause della morte del 70enne.

La notizia della scomparsa del 70enne aveva gettato apprensione nella comunità della cittadina del Salernitano, che oggi invece, dopo il tragico epilogo, è distrutta dal dolore. A nome proprio della cittadinanza di Cava de' Tirreni, il sindaco Vincenzo Servalli ha voluto esprimere cordoglio per la morte di Paolo Di Domenico: "Dal sindaco e l'amministrazione comunale tutta, le condoglianze ai figli Daniela e Vincenzo e a tutta la famiglia" ha scritto il primo cittadino di Cava de' Tirreni.

