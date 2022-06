Panni stesi vietati a Napoli, il sindaco Manfredi fa retromarcia: “Non esisterà mai” Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi garantisce che il Comune non disporrà mai alcun divieto di stendere i panni.

A cura di Redazione Napoli

«Non ci sarà mai alcuna ordinanza che vieterà i panni stesi», annuncia il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Anche se di ordinanza non si trattava, bensì del regolamento di Polizia Urbana sul decoro urbano, poco cambia: dopo nemmeno 24 ore di polemiche la massima autorità cittadina ha fatto un dietrofront plateale.

Dice Manfredi, stamane interpellato dai giornalista sulla vicenda:

I panni stesi nei vicoli sono un elemento di rappresentatività un po' della nostra città, non di mancanza di decoro. È ovvio che dobbiamo sempre mantenere un confine tra quella che è la nostra tradizione popolare e l'ordine, però non penso che questa ordinanza esisterà mai. I panni stesi resteranno, senza dubbio: sono stesi coì perché nei vicoli stretti di Napoli, dove difficilmente entra il caldo del sole, solo in questa maniera si possono asciugare.

Luigi Grimaldi, consigliere comunale del Gruppo Misto in Aula ironizza: «Pensare che con tutte le criticità della nostra città – Manfredi e gli assessori abbiano deciso di concentrarsi sui panni stesi, chiamando in causa addirittura il decoro urbano, è mortificante per i napoletani e per la stessa idea di politica. A che penseranno poi, al ragù?».

Graziella Pagano, coordinatrice di Italia Viva nella città di Napoli parla di «bufala», commentando la vicenda: