Pane, pizze e biscotti prodotti tra la sporcizia, chiuso un panificio a Benevento

A cura di Giuseppe Cozzolino

Oltre 400 chili di pane, pizze e biscotti prodotti tra la sporcizia e privi della necessaria documentazione sono stati sequestrati dai carabinieri di Benevento all'interno di una ditta di produzione di pane e prodotti da forno, che terminate le operazioni hanno anche disposto la chiusura dell'azienda. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri forestali della stazione di Benevento, che hanno effettuato i controlli assieme a personale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale sannita.

Locali sporchi, infiltrazioni e perfino intonaci scrostati

Nel dettaglio, all'interno dei locali i militari dell'Arma hanno infatti trovato attrezzature per la produzione dei prodotti da forno con evidenti segni di usura e in cattivo stato igienico, ma anche materiali sporchi nel laboratori di produzione ed abbigliamenti non idonei alla produzione da parte del personale. Inoltre, dai controlli sono emerse anche l'assenza dei requisiti igienico-sanitari della struttura e delle attrezzature, infiltrazioni d'acqua e scrostature di intonaco, ma anche la presenza di merce alimentare non etichettata, e priva di tracciabilità.

Sequestrati 4 quintali di prodotti, chiuso il panificio

Alla fine, sono stati posti sotto sequestro oltre 400 chili di alimenti tra pizze surgelate, biscotti secchi salati, biscotti dolci e altri prodotti da forno, tutti senza tracciabilità, etichettatura, lotto di produzione e perfino ingredienti utilizzati. Diverse le multe irrogate all'azienda e ai suoi titolari. La stessa azienda è stata chiusa dai militari dell'Arma di Benevento al termine dei controlli effettuati.