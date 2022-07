Palinuro, turista lascia il cane chiuso in macchina con 40° e va al ristorante: denunciato A lanciare l’allarme alcuni passanti. L’uomo è stato rintracciato mentre era seduto al tavolino di un ristorante ed è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Nella mattinata di ieri – venerdì 29 luglio – a Palinuro i carabinieri della stazione locale di una delle più note località balneari del Cilento, sono intervenuti per trarre in salvo un cane che, da oltre un'ora, si trovava chiuso dentro il bagagliaio di un'automobile chiusa sotto il sole a picco. I cittadini hanno notato la vettura che si trovava posteggiata nella località di Isca Santo Stefano, all'altezza del bivio per Centola e, preoccupati, hanno allertato le forze dell'ordine.

Arrivati sul posto i militari hanno abbassato il finestrino dall'esterno della vettura e si sono messi immediatamente in moto per rintracciare il proprietario dell'auto e padrone del cane. Quando lo hanno trovato stava serenamente mangiando, seduto al tavolino di un ristorante noncurante evidentemente delle condizioni di sofferenza dell'animale, chiuso dentro l'auto all'interno della quale la temperatura aveva raggiunto i 40 gradi.

Il padrone dell'animale è stato identificato dai carabinieri e sarà deferito all'autorità giudiziaria. Quando ha aperto la macchina il cane era in una condizione di evidente sofferenza ma non sono state necessarie cure. Da quanto si apprende l'uomo, un turista proveniente dall'Umbria, si sarebbe giustificato semplicemente dicendo di non essersi reso conto di aver messo in pericolo la vita del cane.

Oggi invece, questa volta a Reggio Calabria, una donna è stata denunciata per aver lasciato il suo cane chiuso in macchina sotto il sole: quando gli agenti l'hanno rintracciata mentre faceva compere il cane si trovava in uno stato di grande sofferenza. Anche in questo caso fondamentale è stata la segnalazione di un passante.