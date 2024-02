Paletti anti-sosta saltati dopo 7 giorni e strisce pedonali nuove già cancellate: degrado a via Foria La denuncia del consigliere municipale Enzo Rapone: “Spesi centinaia di migliaia di euro, ma i lavori non durano nemmeno 10 giorni. È uno spreco, si faccia chiarezza” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

I paletti dissuasori contro la sosta selvaggia saltati dopo nemmeno una settimana. Le strisce pedonali appena rifatte nella zona di via Foria, già sbiadite a causa delle intemperie. A denunciare la situazione di degrado è il consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, Enzo Rapone: "La Municipalità – afferma – ha speso circa 96 mila euro per la palettizzazione di alcune aree del territorio, ma a nemmeno una settimana dall'installazione, i paletti sono già caduti. Il motivo? Non sono un tecnico, ma a vista sembra sia stata utilizzata solo la calce per fissarli, senza inchiodarli con i ganci".

Paletti dissuasori saltati dopo pochi giorni e strisce pedonali già sbiadite

Paletti già caduti a pochi giorni dalla installazione sono stati segnalati a Rapone dai residenti in via Foria, angolo piazzetta San Carlo Arena, via Annibale De Gasparis, via Mario Pagano, via Buonomo e via Stella. Sono durate poco anche le strisce pedonali appena rifatte da Anm, tramite una ditta incaricata. Anche in questo caso Rapone ha segnalato la vicenda.

"Si tratta di lavori . spiega il consigliere Municipale – per circa 26mila euro. La situazione riguarda le strisce disegnate a Porta San Gennaro, via Nicolini, via Capodimonte. Ho chiesto spiegazioni ai tecnici e all'Anm, ma mi è stato risposto che il materiale utilizzato viene deciso al momento della gara. A me sembra uno spreco di denaro pubblico. Chiedo che sia fatto uno studio accurato, allora, sul tipo di materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Perché non è possibile che si spendano tutti questi soldi per lavori che non durano nemmeno una settimana".