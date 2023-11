Palestra piena di farmaci dopanti: sequestrati oltre mille dosi, un uomo denunciato a Battipaglia La scoperta della Guardia di Finanza, che nella palestra dell’uomo e nella sua abitazione ha sequestrato oltre mille dosi di farmaci dopanti, detenuti e somministrati agli atleti in maniera illecita.

A cura di Valerio Papadia

La sua palestra, così come la sua abitazione, erano piene di farmaci dopanti: per questo a Battipaglia, nella Piana del Sele, in provincia di Salerno, un uomo è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

I militari delle Fiamme Gialle del Gruppo Eboli hanno effettuato la scoperta durante un'attività finalizzata al contrasto dell'illecita commercializzazione di sostanze psicotrope e/o farmaci dopanti. I finanzieri, sia nella palestra dell'uomo che nella sua abitazione, hanno così sequestrato 1.166 dosi di farmaci anabolizzanti – tra pasticche e fiale – che il soggetto deteneva illecitamente e che, spesso, sono utilizzate per alterare le prestazioni degli atleti nelle gare di body building. Per questo, l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

I farmaci rinvenuti a Battipaglia erano inseriti nella lista di quelli vietati stilata dalla World Anti Doping Agency (WADA) poiché considerati molto pericolosi per la salute di chi li assume; pertanto è scattato il sequestro.