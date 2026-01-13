Palazzo di 7 piani a rischio crollo, 35 famiglie sgomberate ad Arzano (Napoli)

Sono 35 le famiglie sgomberate ad Arzano, in provincia di Napoli, perché il palazzo dove vivono è pericolante. Le operazioni di sgombero precauzionale sono iniziate questa sera. Si tratta di un edificio di 7 piani che si trova tra via Verdi e via Pascoli. La vicenda è stata al centro di un vertice al Comune di Arzano, presieduto dalla sindaca Cinzia Aruta, con i tecnici comunali e i vigili del fuoco. Su indirizzo dei pompieri, guidati dal Comandante Giuseppe Paduano, si è deciso di liberare l'immobile per motivi di sicurezza e in queste ore si stanno scrivendo le ordinanze di sgombero di circa 35 famiglie. Oltre al palazzo di 7 piani è interessato anche un altro fabbricato adiacente: si tratta di una villetta bifamiliare.

Gli sfollati in hotel o dai parenti

Delle 35 persone sgomberate, 5 famiglie sono state collocate in hotel business. Le altre hanno trovato ricovero presso amici e parenti. La situazione è sotto controllo. sindaca di Arzano Cinzia Aruta ha comunicato che "sono in corso le operazioni di sgombero precauzionale tra via Verdi e via Pascoli. Siamo qui, al Comune, lavorando senza sosta per garantire appoggio e sostegno a tutte le persone coinvolte: per sei nuclei familiari è già stata organizzata l’ospitalità in albergo a carico del Comune. Sul posto opera la polizia municipale, i carabinieri e l'associazione di Protezione civile Ass. Vola. La situazione è al momento sotto controllo e continueremo a seguire ogni fase con la massima attenzione. Vi terremo aggiornati". I vigili del fuoco provvederanno nelle prossime ore ad effettuare i test di staticità. Poi, bisognerà mettere in sicurezza l'edificio.