Pagamento Bonus bollette 2023 del Comune di Napoli: le date L’assessore al Welfare, Luca Trapanese, a Fanpage.it: “I primi pagamenti del Bonus Utenze 2022 arriveranno entro fine marzo”

A cura di Pierluigi Frattasi

"I pagamenti del Bonus Utenze 2022 a Napoli per pagare le bollette di acqua, luce e gas arriveranno entro fine marzo 2023″. Lo assicura a Fanpage.it l'assessore al Welfare e alle Politiche Sociali, Luca Trapanese. "Abbiamo sentito il servizio competente – spiega Trapanese – e a brevissimo contiamo che saranno erogati i primi contributi". Si tratta del contributo per aiutare le famiglie disagiate che hanno un reddito inferiore a 7mila euro. L‘importo medio dovrebbe essere di circa 160 euro.

Bonus utenze 2022 a Napoli, pagamenti a marzo 2023

Il termine per presentare le domande si è chiuso lo scorso novembre. Il bando metteva a disposizione un budget di 8,5 milioni di euro. Il contributo poteva andare da un minimo di 150 a un massimo di 400 euro. I bonus alla fine, come anticipato da Trapanese, saranno di circa 160 euro. Sono arrivate 28mila richieste, alle quali il Comune di Napoli ha dovuto fare fronte con il poco personale a disposizione. Da qui, i ritardi nell'erogazione del bonus. Molte domande non sono state accolte, aveva anticipato l'assessore a Fanpage.it lo scorso gennaio, perché compilate in maniera errata.

I motivi dei ritardi: molte domande sbagliate

"Molti cittadini non hanno risposto adeguatamente alla domanda che prevedeva che bisognava presentare un documento di identità, una bolletta pagata e il contratto di fitto o proprietà della casa. Alcuni hanno mandato i documenti di identità di una persona, ma il bollettino intestato a un'altra. Altri hanno inviato solo la prima pagina del contratto di fitto, dove non si evince il registro del contratto". Gli uffici comunali hanno provveduto a richiedere dove possibile delle integrazioni documentali, questo è stato un altro dei motivi dei ritardi nei pagamenti.