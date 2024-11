video suggerito

Paga le strisce blu, ma l’abusivo gli chiede i soldi: lui chiama la Polizia e lo fa arrestare Aveva appena parcheggiato sulle strisce blu vicino piazza Matteotti, a Napoli, ma il parcheggiatore gli chiede i soldi minacciandolo: e lui lo fa arrestare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aveva parcheggiato l'automobile sulle strisce blu, pagando regolarmente il grattino: ma questo non è bastato a scoraggiare un parcheggiatore abusivo, che immediatamente era andato a "battere cassa", pretendendo denaro a sua volta. E per ottenerlo, aveva anche minacciato di morte e di danni alla vettura l'uomo che aveva regolarmente parcheggiato e pagato la sosta nelle strisce blu. Alla fine però l'uomo lo ha denunciato e lo ha fatto arrestare per tentata estorsione dagli agenti di polizia.

Tutto è accaduto nella mattinata di ieri, quando l'uomo ha parcheggiato la propria vettura nei pressi di piazza Matteotti a Napoli, poco distante dall'incrocio con via Battisti: subito dopo aver pagato il grattino, l'uomo è stato avvicinato dall'abusivo, che ha chiesto la classica "offerta a piacere", che però l'uomo ha deciso di non dare, causandone l'ira. E così, il parcheggiatore ha iniziato a minacciarlo di morte e di danneggiargli l'automobile visto il suo rifiuto. All'uomo non è rimasto che fermare una pattuglia dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, che si trovava poco distante, chiedendone l'intervento. Gli agenti hanno così bloccato l'abusivo: dagli accertamenti è emerso che si trattasse di un 53enne con precedenti di polizia, già sottoposto ad un DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), motivo per cui, oltre all'arresto per tentata estorsione, per lui è scattata anche la denuncia per inosservanza degli obblighi inerenti al provvedimento cui è sottoposto.