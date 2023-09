Padre e figlio rubano uno scooter e lo portano a spinta, bloccati a Fuorigrotta I carabinieri hanno arrestato padre e figlio, intercettati in via Caravaggio con uno scooter rubato; trovata strumentazione per la modifica di centraline.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il figlio era sullo scooter appena rubato mentre il padre, su un altro mezzo, da dietro lo spingeva col piede tra le strade di Fuorigrotta, nella periferia occidentale di Napoli. Scena che non è passata inosservata a una pattuglia dei carabinieri, che dopo un breve inseguimento hanno arrestato uno di loro e poco dopo hanno rintracciato l'altro: in manette Raffaele Ivone, 48 anni, e Antonio Ivone, 21 anni, del quartiere Soccavo. I due, entrambi già noti alle forze dell'ordine, devono rispondere di tentato furto aggravato e sono in attesa di giudizio.

La coppia è stata intercettata su via Caravaggio ieri sera, 15 settembre, dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero durante un pattugliamento della zona. Quando i carabinieri si sono avvicinati hanno tentato di scappare. Il ragazzo, che era sullo scooter spento, è stato bloccato subito. Il padre, invece, si è dileguato. La sua fuga è però durata poco: è stato fermato nei pressi della sua abitazione col supporto dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bagnoli.

Dalle verifiche è emerso che lo scooter, un Piaggio Liberty, era stato rubato poco prima: evidentemente non erano riusciti a metterlo in moto e, quindi, avevano pensato di trasportarlo a spinta in un luogo sicuro e al riparo da sguardi indiscreti; dopo le formalità di rito è stato restituito al legittimo proprietario. Nel corso delle perquisizioni i militari hanno trovato diversi arnesi da scasso e strumentazione elettronica per la modifica delle centraline. Il 21enne è stato inoltre segnalato alla prefettura perché trovato in possesso di hashish.