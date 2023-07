Padre e figlio morti a San Marco dei Cavoti (Benevento): ipotesi omicidio-suicidio Sarebbe stato il padre, Franco De Corso, 73 anni, ad uccidere il figlio Alessandro, 39, a colpi di pistola. L’anziano avrebbe poi rivolto l’arma contro di lui.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha sconvolto la comunità di San Marco dei Cavoti, piccola cittadina nella provincia di Benevento, la morte di Franco De Corso, 73 anni e del figlio Alessandro, 39: i cadaveri dei due uomini sono stati trovati nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 luglio, in contrada Catapano, entrambi con lesioni da arma da fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri: l'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'omicidio-suicidio.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto – ma gli inquirenti, al momento, non escludono nessuna ipotesi – sarebbe stato il 73enne, ex camionista in pensione, a sparare al figlio, operaio nel settore eolico: il 39enne, colpito al torace, è stato ritrovato all'esterno di un capannone, mentre il cadavere dell'anziano è stato trovato all'interno della struttura con un colpo di pistola alla testa; accanto al cadavere del 73enne, i militari dell'Arma hanno rinvenuto una pistola.

La vicenda, come detto, ha sconvolto la comunità. Il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino, intervenuto sulla questione, ha dichiarato: "La comunità è sotto choc. Parliamo di una famiglia tranquilla, di lavoratori. Il padre aveva lasciato il lavoro da poco per andare in pensione. Davvero non c'era alcun segnale che lasciasse presagire quanto accaduto".