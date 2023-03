Padre e figlio feriti a coltellate dopo una lite per futili motivi: fermato un 34enne Un 34enne è stato fermato per il ferimento di un 38enne e del figlio 17enne avvenuto lo scorso 26 marzo: alla base dell’aggressione, una lite per futili motivi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio+

Svolta nel caso dell'uomo accoltellato pochi giorni fa nel Napoletano: fermato nella serata di oggi, venerdì 31 marzo, un 34enne già noto alle forze dell'ordine, indiziato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Le indagini hanno permesso di ricostruire nei dettagli la vicenda da parte dei carabinieri, che dalle prime informazioni fornite dalla vittima erano stati inizialmente sviati.

Il 38enne ferito, infatti, aveva raccontato di essere stato ferito a Casoria, mentre invece il tutto era accaduto a Melito di Napoli, e per la precisione nei pressi delle palazzine di edilizia popolare note come "219". Non solo: a restare ferito era stato anche il figlio della vittima, di soli 17enne anni. Il 38enne aveva riportato ferite lacero contuse in varie parti del corpo, il 17enne invece traumi contusivi alla testa, ed erano stati portati nell'ospedale di Giugliano in Campania.

L'aggressione sarebbe scattata dopo una violenta lite per futili motivi. Le due vittime si erano poi recate autonomamente all'ospedale San Giuliano di Giugliano per le cure mediche del caso. Dopo accurate indagini dirette dalla Procura di Napoli Nord e affidate ai carabinieri di Casoria, quest'oggi c'è stato il fermo per il 34enne, gravemente indiziato di tentato omicidio nei confronti del 38enne e di lesioni personali aggravate nei confronti del 17enne. Lo stesso 34enne, come ricostruito dai carabinieri, era stato sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Melito di Napoli per fatti precedenti, e che lo aveva infranto in occasione della lite nella quale aveva accoltellato padre e figlio lo scorso 26 marzo.