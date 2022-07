Padre Antonio Loffredo lascia la Basilica del Rione Sanità dopo 20 anni, arriva don Luigi Calemme Don Loffredo era arrivato nella basilica del Rione Sanità nel 2001. Qui, assieme ai giovani de La Paranza, ha valorizzato le antiche Catacombe.

A cura di Pierluigi Frattasi

Padre Antonio Loffredo lascia la Basilica di Santa Maria alla Sanità, al Rione Sanità, dopo oltre 20 anni, al suo posto, a guidare la parrocchia di uno dei quartieri difficili del centro storico di Napoli, arriva don Luigi Calemme. La decisione è stata assunta dall'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, e rientra in una più ampia rotazione di parroci – una trentina – in tutta la città. Stamattina sono state inviate le lettere con i nuovi incarichi. Ancora sconosciuta la destinazione di don Loffredo, che in questi anni è stato impegnato nel recupero di giovani a rischio ed è stato uno dei fautori della cooperativa di ragazzi che gestisce oggi le Catacombe. Coinvolto nel giro di incarichi anche il parroco del Duomo di Napoli, don Enzo, sostituito da don Orlando Barba.

I nuovi incarichi saranno operativi dal primo settembre. Don Antonio potrebbe comunque restare al Rione Sanità con un altro incarico. Padre Loffredo è stato tra i principali fautori della rinascita delle Catacombe di San Gaudioso, delle Catacombe di San Gennaro e sono tante le sue attività al Rione Sanità, da quando è arrivato nel lontano 2001. Assieme ai ragazzi della Cooperativa La Paranza, formata dai ragazzi del Rione Sanità, è riuscito a rendere le catacombe una delle attrazioni turistiche e di visitatori più famose della città. Pochi giorni fa, la presidente del consiglio comunale Enza Amato ha incontrato nella Sala Consiliare di via Verdi i rappresentanti della cooperativa sociale ‘La Paranza’, ai quali ha consegnato una targa da parte del Consiglio Comunale per l’importante lavoro svolto per il recupero del Rione Sanità e per il recente riconoscimento del prestigioso European Heritage Award / Europa Nostra Award, istituito dalla Commissione Europea nel 2002 in partnership con Europa Nostra.