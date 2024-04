video suggerito

Ospita un'amica in casa, ma lei la occupa per settimane e non vuole più andare via: costretto a vivere in garage È stato necessario l'intervento dei carabinieri e dei magistrati: per la donna, accusata di violazione di domicilio, è scattata la misura del divieto di dimora nel Comune di Grottaminarda, nella provincia di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Era stata ospitata in casa di un uomo di 69 anni, che le aveva dato un alloggio temporaneo nella sua abitazione a Grottaminarda, nella provincia di Avellino, ma non è voluta più andare via, di fatto occupandola: per questo una donna di 60 anni, come disposto dalla Procura di Benevento, è stata destinataria di un'ordinanza che le impone il divieto di dimora nel Comune di Grottaminarda; è accusata di violazione di domicilio.

La 60enne, dopo essere stata ospitata in via amichevole e temporanea, ha rifiutato di lasciare l'abitazione, nonostante l'espressa volontà del proprietario. Anche a fronte dell'intervento dei carabinieri, la donna è rimasta ferma nella sua decisione, sostenendo che soltanto un giudice avrebbe potuto cacciarla da quella casa.

Per settimane il proprietario è stato costretto a vivere in garage

Il proprietario dell'abitazione, stanco della situazione, si è rivolto ai carabinieri di Grottaminarda e ha sporto denuncia: da settimane, infatti, il 69enne era stato costretto a lasciare la sua a casa e ad accamparsi in garage per evitare contatti con la 60enne. Le indagini dei militari dell'Arma e dei magistrati della Procura di Benevento hanno così portato, nella giornata di ieri, venerdì 5 aprile, ad emettere nei confronti della donna la misura cautelare del divieto di dimora.