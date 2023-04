Ospedale Vecchio Pellegrini, picchiati medico e infermiere da un paziente per una visita oculistica L’aggressione da parte di un paziente che si era recato in ospedale per una banale congiuntivite.

Botte al medico del reparto Oculistico del Vecchio Pellegrini. Una paziente che si era recata presso il nosocomio del centro storico di Napoli, per motivi ancora da chiarire, avrebbe picchiato il personale sanitario. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile 2023. Il medico aggredito è stato poi soccorso dai colleghi al Pronto Soccorso. Per lui 7 giorni di prognosi.

La paziente, secondo le prime ricostruzioni, doveva essere visitata per una banale congiuntivite, ma, per motivi non chiari, sarebbe andata in escandescenze e avrebbe assalito il personale sanitario. A Napoli, ormai da tempo, non è più presente un Pronto Soccorso Oculistico, che è stato chiuso tempo fa al Pellegrini e mai più riattivato.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Basta violenza"

Sulla vicenda interviene l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero:

Vecchio Pellegrini – Pronto Soccorso oculistico“Medico ed infermiere aggrediti”Asl Napoli 1 : aggressione n.20 del 2023 (30 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno) NON SI FERMANO NEMMENO DINANZI AL DRAPPELLO DI POLIZIA! È successo poco fa, da quello che apprendiamo l’oculista e l’infermiere sono stati brutalmente aggrediti da un paziente che si era rivolto a loro per una visita oculistica, anche in questo caso nessuna “vita da salvare”.

