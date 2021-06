L'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli riapre i reparti non Covid. Dalle 8 di domani mattina, sabato 26 giugno, saranno riattivati e quindi disponibili nella rete di emergenza-urgenza. Resta ancora chiuso, al momento, il Pronto Soccorso. Lo ha deciso l'Asl Napoli 1 Centro, che con una nota del direttore generale Ciro Verdoliva l'ha comunicato oggi al nosocomio partenopeo: “Riattivazione attività ospedaliere senza accesso diretto da Pronto Soccorso”.

La riconversione dei reparti Covid

La riconversione dei reparti Covid è partita tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, quando, sulla scia dell'aumento delle vaccinazioni sono calati anche i contagi e i ricoveri giornalieri. L'Unità di Crisi della Campania a fine maggio aveva dato indicazione di ripristinare progressivamente “le originarie destinazioni di posti letto di unità operative e di interi presidi ospedalieri” individuati in precedenza come reparti Covid19. Era il primo passo per il ritorno alla normalità. Tuttavia, le attività e le risorse professionali a disposizione permettono la ripresa solo delle attività ospedaliere senza accesso diretto da Pronto Soccorso.

Da domani saranno riattivati i seguenti posti letto nei reparti ordinari:

Medicina generale 20 posti letto

20 posti letto Cardiologia 8 posti letto

8 posti letto Utic 6 posti letto

6 posti letto Chirurgia Generale 14 posti letto

14 posti letto Neurochirurgia 15 posti letto

15 posti letto Chirurgia Vascolare 7 posti letto

7 posti letto Ortopedia e Traumatologia 7 posti letto

7 posti letto Tipo 4 posti letto (uso interno)

4 posti letto (uso interno) Ostetricia e Ginecologia 17 posti letto

17 posti letto Neonatologia e Nido 6 posti letto

Non essendo riattivato in questa fase il Pronto Soccorso, l'accesso dei pazienti avverrà o dalle liste d'attesa o dal 118 come trasferimenti da altri ospedali.