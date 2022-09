Ospedale Cardarelli, tornano le barelle al Pronto Soccorso: centinaia di pazienti nel weekend Oltre 80 pazienti in Osservazione breve intensiva, decine in visita e al Triage nel fine settimana e tornano le barelle nei corridoi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Barelle all’Ospedale Cardarelli (17/09/2022) /Fanpage.it

Tornano le barelle al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, preso d'assalto dai pazienti questo fine settimana. Ieri sera in Obi (Osservazione Breve Intensiva) si contavano 73 pazienti, con altri 20 in visita e 36 in Triage. Un flusso costante di accessi che è proseguito anche questa mattina, quando in Obi i pazienti erano 75, con 25 in visita e altri 20 in attesa di Triage. E stasera si è arrivati a sfiorare gli 81 pazienti in Obi, attorno alle 19, con altri 20 in visita al Pronto Soccorso. Numeri significativi, legati anche ad un incremento degli accessi che si verifica tradizionalmente durante il fine settimana, ma che fa suonare già un primo campanello d'allarme, in vista dei nuovi accessi che potrebbero aggiungersi nei prossimi mesi per i malanni stagionali.

Centinaia di pazienti al Pronto Soccorso nel weekend

Al Cardarelli è ancora vivo il ricordo dell'incubo del sovraffollamento dei mesi scorsi, anche se siamo ancora lontani dai picchi di accessi vissuti nella scorsa primavera e in epoca pre-Covid, quando gli accessi al pronto soccorso superavano anche i 200 al giorno. La risoluzione della questione storica delle barelle sarà al centro dell'agenda del nuovo direttore generale Antonio D'Amore, arrivato solo pochi mesi fa e che ha ereditato, quindi, una problematica che si trascina avanti da decenni, e che richiederebbe, per essere risolta, probabilmente, interventi strutturali allargati a tutta la rete dei Pronto Soccorso cittadina e regionale, non solo limitati al Cardarelli. Un problema, però, che, come evidenziano le segnalazioni dei pazienti in barella arrivate a Fanpage.it, continua purtroppo a persistere ancora in questi giorni.

Al Cardarelli l'emergenza barelle è esplosa tra la fine di aprile e l'inizio di maggio scorsi. Dopo le denunce dei sindacati, l'ospedale e la Regione Campania hanno predisposto un piano urgente, che ha previsto la chiusura della palazzina H dedicata fino ad allora al Covid, che è stata rifunzionalizzata, con lo spostamento dei pazienti in altri ospedali, come l'Ospedale dei Colli, e al Policlinico Nuovo. Ma, nonostante le misure intraprese, i pazienti in barella nei corridoi ci sono ancora.

