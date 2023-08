Orinatoi come bocche di donna nel wc degli uomini, non è un caso isolato: anche in palestra a Napoli Anche nei locali della palestra McFit di Napoli sono presenti gli orinatoi a forma di bocca di donna, oggi oggetto di polemiche.

A cura di Redazione Napoli

Probabilmente quando fu deciso di arredare i bagni di alcune palestre del brand McFit a nessuno venne in mente che la forma a bocca di donna aperta, che esplicitamente richiama l'atto sessuale orale, potesse risultare inopportuna o divenire fonte di polemiche a mezzo social. Si sbagliavano. Oggi la cantante torinese Greta Squillace su Instagram ha mostrato quelli della palestra McFit di Torino, polemizzando coi titolari della struttura e manifestando apertamente il suo disagio:

Una palestra con gabinetti a forma di bocca di donna nei bagni maschili. Mi viene in mente la serie di commenti inappropriati che questi stimoleranno… Se fossi in voi, proverei vergogna.

La questione è più ampia: non si tratta solo dell'elemento della palestra torinese ma evidentemente di una precisa scelta di arredamento adottata anche da altre strutture dello stesso notissimo brand: a Napoli, come mostra questa foto consegnata a Fanpage.it da un utente, scattata a fine luglio, nei Wc uomini gli orinatoi sono identici a della filiale piemontese a marchio McFIT, brand nato nel 1997 dal tedesco Rainer Schaller e rapidamente diventato leader in Europa.

L'azienda replicando alla vocal coach torinese ha spiegato la presenza di quel tipo di design: