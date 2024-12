video suggerito

Ordinanza Baretti per 24 e 31 dicembre: niente bibite in strada, multe fino a 500 euro Il Comune di Napoli ha emanato le ordinanze per garantire l’ordine e la sicurezza nei luoghi della movida alle vigilie di Natale e Capodanno, in occasione dei tradizionali aperitivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Arriva l'ordinanza del Comune di Napoli per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico in occasione dei tradizionali aperitivi previsti per le vigilie di Natale e Capodanno, il 24 e 31 dicembre, che si terranno nei consueti luoghi della movida in città: Chiaia, Vomero, centro storico e Quartieri Spagnoli. L'ordinanza prevede il divieto di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, fatta esclusione per il servizio ai tavoli, dalle ore 10 alle ore 20 di martedì 24 e 31 dicembre 2024. Per i trasgressori sono previste multe che variano dai 25 ai 500 euro.

Divieto di bevande il 24 e il 31 a Napoli: le strade interessate

Ecco, di seguito, le strade interessate dall'ordinanza del Comune di Napoli che vieta le bevande per le vigile di Natale e Capodanno.

Baretti di Chiaia

via Gaetano Filangieri (da piazzetta Rodinò a via Santa Caterina a Chiaia)

via Santa Caterina a Chiaia

piazza dei Martiri

via Carlo Poerio

via Giuseppe Fiorelli

largo Ferrandina

via Cavallerizza a Chiaia

Vomero

piazza Ferdinando Fuga

piazza Vanvitelli

via Aniello Falcone

via Raffaele Morghen

via Gianlorenzo Bernini

via Alessandro Scarlatti

via Luca Giordano

via Giovanni Merliani

via Enrico Alvino

piazza Medaglie d'Oro

piazza Immacolata

piazza Leonardo

piazza degli Artisti

piazza Francesco Muzii

piazzale San Martino

Centro storico

via Mezzocannone

via Enrico De Marinis

via Candelora

via Santa Chiara

via San Sebastiano

via Portalba

via Santa Maria di Costantinopoli

via Sapienza

via del Sole

piazza Miraglia

via San Pietro a Majella

Quartieri Spagnoli

vico delle Due Porte a Toledo

vico Tre Regine

vico San Sepolcro

via Toledo