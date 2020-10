Un bimbo di 5 anni, affetto dalla sindrome Dicer1, una malattia rara che provoca tumori rari in bambini e adolescenti, è stato operato con successo per l'asportazione di un nodulo alla tiroide nel Policlinico Vanvitelli di Napoli; un intervento difficile per l'età del paziente ma che si era reso necessario per lo sviluppo che stava avendo il nodulo. Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia rara, costituisce appena il 2% di tutti i tumori. A salvare la vita al piccolo, oltre all'elevata professionalità chirurgica presente nell'Azienda Ospedaliera Universitaria, è stata la collaborazione interdisciplinare.

"La sinergia – si legge in un comunicato – ha visto in campo l’Endocrinologia pediatrica (afferente alla UOC di Pediatria Generale e Specialistica diretta dal Professore Emanuele Miraglia del Giudice), la Chirurgia pediatrica (diretta dal Professore Antonio Marte) e la Chirurgia generale specialistica (diretta dal Professore Luigi Santini). La chiave per salvare la vita a bimbi come questo è un attento follow-up e la diagnosi precoce dei tumori a cui sono predisposti. In questo caso, gli esperti si sono confrontati con la sindrome di Dicer1, una malattia rara che provoca tumori rari. Alla sua origine c’è una mutazione che danneggia la formazione dei microRNA, con gravi effetti a danno di numerosi organi. Una sorta di corto circuito che manda in blackout. Un blackout che provoca tumori".

Due anni fa, quando il bambino aveva 3 anni, i medici del Santobono-Pausilipon avevano eseguito la diagnosi di raro tumore renale e malattia rara. Il piccolo è stato seguito per il follow-up nell’ambulatorio di endocrinologia pediatrica, dedicato ai pazienti con pregresse patologie tumorali, della Clinica Pediatrica del policlinico napoletano. Qui le dottoresse Anna Grandone e Caterina Luongo si sono accorte del nodulo alla tiroide. L'operazione per l'asportazione è stata effettuata dal professore Giovanni Conzo, esperto in chirurgia endocrina della tiroide della Clinica Chirurgica generale specialistica del Vanvitelli.