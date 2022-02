Operata in anticipo Nza, la bimba curda che rischia la vita quando piange: “Quadro clinico complesso” La piccola è stata operata all’ospedale Monaldi di Napoli, che si era offerto di aiutarla gratuitamente.

A cura di Valerio Papadia

La piccola Nza e la sua famiglia (Foto Carmine Benincasa/Fanpage.it)

Si è dovuto intervenire in anticipo rispetto a quanto programmato sulla piccola Nza, la bimba curda di 9 mesi che rischia la vita ogni volta che piange per un problema al cuore congenito: l'operazione chirurgica è stata programmata dunque, come detto, in anticipo ed eseguita all'ospedale Monaldi di Napoli, che si era offerto di aiutare la bimba e la sua famiglia gratuitamente. Dal nosocomio partenopeo fanno sapere di un "complesso quadro clinico", che ha reso necessario appunto anticipare il delicato intervento al cuore sulla piccola di 9 mesi.

Nza è arrivata all'aeroporto Capodichino di Napoli, insieme alla mamma e al papà, lo scorso 11 febbraio: ad attendere la famiglia all'aeroporto partenopeo c'erano Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, l'assessore regionale alla sicurezza Mario Morcone e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Sottoposta a tampone per rilevare l'eventuale presenza del Covid-19 – risultato negativo – la piccola Nza è stata poi trasferita all'ospedale Monaldi, dove è stata ricoverata in attesa dell'operazione, che era stata programmata nei prossimi giorni ma che, come detto, è stato necessario anticipare.

La storia della piccola Nza, alla quale alla nascita avevano dato pochi mesi di vita, anche per l'impossibilità di operarla nel suo Paese, è stata presa a cuore dell'associazione Stay Human di Pesaro e da Medici Senza Frontiere, che l'hanno portata all'attenzione dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, della quale fa parte l'ospedale Monaldi, specializzato proprio in cardiologia e pneumologia, che come detto si è offerto di aiutare gratuitamente la bambina.