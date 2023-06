Operaio folgorato da una scarica elettrica a Marano: è grave L’incidente si è verificato questa mattina nella cittadina della provincia di Napoli: l’uomo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

A cura di Valerio Papadia

Incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 26 giugno, a Marano, nella provincia di Napoli: un operaio è rimasto gravemente ferito in via Fava. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo – che lavora per una ditta specializzata nella pulizia delle canne fumarie – si trovava sopra un carrello quando, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, ha urtato dei fili dell'alta tensione, venendo colpito da una forte scarica elettrica.

Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato al più vicino ospedale; a causa delle ustioni riportate, però, l'operaio è stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato attualmente in gravi condizioni: la prognosi è riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale Asl e gli agenti della Polizia Municipale di Marano, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e aperto le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, nonché per individuare eventuali responsabilità o carenze in materia di sicurezza sul lavoro.