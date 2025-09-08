Operaio cade dall’impalcatura, portato in ospedale: incidente sul lavoro nel Salernitano

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Bellizzi, nella provincia di Salerno: l’operaio è rimasto ferito nella caduta ed è stato portato in ospedale.

Immagine di repertorio

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 settembre, a Bellizzi, cittadina nella provincia di Salerno: un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto da un'impalcatura. Stando a quanto si apprende, l'operaio stava effettuando dei lavori su una palazzina quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio, precipitando al suolo. L'uomo è stato tempestivamente soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all'ospedale più vicino: non sono note le sue condizioni di salute.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità nell'incidente, soprattutto in merito alle condizioni di lavoro dell'operaio; a coordinare le operazioni di soccorso e i rilievi, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale di Bellizzi.

Dall'inizio del 2025, purtroppo, in Campania si sono verificati molti incidenti sul lavoro. Un numero in aumento rispetto allo scorso anno per gli incidenti sul lavoro in Campani, che hanno fatto registrare anche tanti decessi: gli operai morti mentre lavoravano in Campania, secondo gli ultimi dati, relativi ai primi sei mesi del 2025, parlano di 25 decessi.