Operaio cade dall’impalcatura e muore, dramma a Casal di Principe La vittima è un muratore di 62 anni. Sarebbe caduto da un’impalcatura di 2 metri in un cantiere edile, forse a causa di malore. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente sul lavoro a Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove un operaio 60enne oggi pomeriggio è precipitato da un'impalcatura in un cantiere edile ed è morto per le ferite riportate. L'uomo si trovava su un'impalcatura di circa 2 metri di altezza, quando avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto, forse perché colpito da un improvviso malore. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sulla vicenda i carabinieri della locale compagnia hanno aperto un'indagine.

L'operaio portato a Pineta Grande

Si tratta, purtroppo, dell'ennesima morte bianca sul lavoro in Campania, avvenuta, in questo caso, in un cantiere edile. La vittima è un muratore di 62 anni, originario del luogo. L'operaio, dopo l'infortunio, è stato trasportato d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove, però, è arrivato in condizioni disperate. Purtroppo, l'uomo non ce l'ha fatta e, nonostante le cure mediche prestate, è deceduto per le ferite riportate. La morte del lavoratore ha molto scosso la comunità locale.

Il muratore precipitato dall'impalcatura

In ospedale sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe che sono stati allertati e hanno avviato le indagini su quanto accaduto. I militari dell'Arma si sono quindi recati sul luogo dell'incidente, hanno ispezionato il cantiere edile, che è stato sottoposto a sequestro, in attesa dei dovuti rilievi. Dalle prime indagini, è emerso che il 62enne potrebbe avere avuto un malore per poi cadere da un'impalcatura posta ad un'altezza di circa due metri. La salma è stata sequestrata ed è stata aperta un'indagine per chiarire l'accaduto.