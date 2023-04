Operaio cade dall’impalcatura a San Marco Evangelista: Luigi Malatesta muore a 63 anni Incidente sul lavoro nel Casertano: un operaio 63enne è precipitato da circa 7 metri in un cantiere, è deceduto poco dopo in ospedale.

A cura di Nico Falco

Un operaio di 63 anni, Luigi Malatesta, originario di Macerata Campania, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi a seguito di una caduta da una impalcatura mentre era al lavoro in cantiere a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta; soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove però i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Casagiove e San Nicola La Strada.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 12, mentre erano in corso interventi di manutenzione sulla facciata di un'azienda che si occupa di lavorazione di vetro. Malatesta, secondo le ricostruzioni al momento al vaglio degli investigatori, si trovava sull'impalcatura quando, per motivi che restano da accertare, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato per circa sette metri; nell'impatto col suolo avrebbe riportato ferite gravissime. I colleghi e diversi testimoni hanno allertato i soccorsi, sul posto poco dopo sono arrivati i sanitari del 118. Le condizioni dell'operaio sono apparse subito critiche, l'ambulanza è ripartita a sirene spiegate verso l'ospedale di Caserta dove però l'uomo è deceduto.

Il corpo è stato trasferito all'istituto di Medicina legale di Caserta. Nel cantiere, oltre ai carabinieri, sono intervenuti gli ispettori dell'Asl di Caserta. Oltre alle indagini per la ricostruzione della dinamica, parallelamente, sono in corso quelle per accertare le condizioni lavorative, l'inquadramento dell'operaio e se al momento della caduta indossasse i dispositivi di sicurezza e il casco protettivo.