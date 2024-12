video suggerito

Operaio cade da una scala, ricoverato in codice rosso all'ospedale del Mare di Napoli L'incidente sul lavoro si è verificato a Volla, alle porte di Napoli: l'uomo, 57 anni, stava effettuando alcuni lavori di manutenzione quando è caduto da una scala.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ennesimo incidente sul lavoro nella provincia di Napoli: questa mattina a Volla, alle porte del capoluogo campano, un operaio di 57 anni è precipitato da una scala; è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale del Mare di Napoli. Nella mattinata odierna, lunedì 23 dicembre, i carabinieri della stazione di Volla sono intervenuti in una ditta che sorge in via Lufrano: qui, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il 57enne, titolare di un'azienda di impianti elettrici, è caduto da una scala mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare. Ai militari dell'Arma spettano gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.

Operaio perde la mano mentre lavora a Napoli

Soltanto nella giornata di ieri, 22 dicembre, un altro grave incidente sul lavoro, in questa occasione a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli: un giovane operaio pakistano di 28 anni ha perso una mano in seguito a un incidente con una bobina in un cantiere cinese. Come è emerso poi dalle successive indagini, il 28enne lavorava senza regolare contratto.