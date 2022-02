Operai distruggono lastre di amianto con le mani, senza protezioni: sequestrato cantiere di 5mila metri quadri La scoperta è effettuata dalla Polizia Municipale a Napoli: il responsabile del cantiere è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.

A cura di Valerio Papadia

Un'operazione pericolosissima, soprattutto per la loro salute, ma anche per quella di chi gli stava intorno, quella che alcuni operai stavano eseguendo in un cantiere a Napoli: gli uomini stavano infatti distruggendo alcune lastre di amianto a mano, senza nessuna protezione. La scoperta è stata effettuata dagli agenti del Reparto Tutela Ambientale della Polizia Municipale di Napoli, su segnalazione dell'Arpac (l'agenzia regionale per la protezione ambientale): il cantiere, un'area di 5mila metri quadrati, è stata così posta sotto sequestro dai vigili urbani.

Come è noto, l'amianto, quando viene distrutto, e quindi quando le sue particelle si diffondono nell'atmosfera, è altamente tossico e cancerogeno. Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, insieme ai tecnici dell'Arpac, sono così intervenuti nel cantiere: qui, i vigili urbani hanno accertato che erano in corso alcuni lavori di demolizione di un vecchio edificio, che avrebbe dovuto lasciare spazio a una nuova attività di distribuzione e commercializzazione di alimenti. Proprio nel cantiere, come detto, gli agenti e i tecnici ambientali hanno scoperto gli operai che distruggevano lastre di amianto senza le protezioni adeguate per la loro salute.

Al termine dei controlli, l'intero cantiere, di circa 5mila metri quadrati, è stato così sottoposto a sequestro penale, mentre il titolare è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Da ulteriori indagini, i vigli hanno scoperto che altro materiale precedentemente rimosso dal cantiere era stato trasportato in una cava nel Comune di Marano, nella provincia di Napoli, dove è stato effettuato un sopralluogo per verificare eventuale presenza di amianto.