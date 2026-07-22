Ondate di calore, tregua in Campania: da domani 23 luglio temperature giù di 5-6 gradi

Temperature in calo nei prossimi giorni, per la prima volta si tornerà attorno ai 32 gradi nelle ore più calde, in netto contrasto con i 37-38 di questi giorni.

Nuove ondate di calore in Campania

Si torna a respirare su Napoli e in Campania: da domani, giovedì 23 luglio, le temperature inizieranno a scendere anche di 4-5 gradi, seppur rimanendo sopra i trenta gradi. Le ondate di calore, da bollino rosso passeranno a vedere nel giro di questa notte: già domani, infatti, alle 8 del mattino si registreranno 26 gradi contro i 27 di oggi, ma alle 14 la differenza sarà sostanziale: dai 35 gradi attesi oggi, domani se ne registreranno 32, con temperature percepite intorno ai 34 gradi, dispetto ai 37 di oggi. Venerdì 24 luglio la differenza sarà maggiore: alle 8 del mattino sono attesi 25 gradi e 33 attorno alle 14 su Napoli, ma la temperature percepite saranno addirittura di 32 gradi, valore più basso da giorni a questa parte.

Per ora il meteo non prevede stravolgimenti sul fronte della pioggia: resteranno infatti il sole e le belle giornate. Ma non è escluso che nel fine settimana possa arrivare un peggioramento drastico del quadro meteorologico. Se ne saprà di più nelle prossime ore, con i nuovi prospetti che permetteranno di capire se il maltempo che già si vede flagellare il nord Italia si sposterà verso la Campania e Napoli.