Ondate di Calore in Campania fino a mercoledì 26 luglio: temperature fino a 41 gradi Il caldo torrido continuerà in Campania almeno fino a mercoledì 26 luglio: la Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta per ondate di calore.

A cura di Redazione Meteo

Non accenna a diminuire la morsa del caldo che, negli ultimi giorni, ha attanagliato la Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti prorogato l'allerta per ondate di calore, su tutto il territorio, fino alle ore 14 di mercoledì 26 luglio. Si prevedono ancora temperature molto al di sopra delle medie stagionali del periodo, superiori anche di 10 gradi: in Campania, infatti, la colonnina di mercurio raggiungerà anche i 41 gradi. A questo si aggiunge un tasso di umidità molto alto che, soprattutto nelle ore serali e notturne, raggiungerà anche l'80%, tutto in condizioni di scarsa o assente ventilazione.

In virtù dell'emergenza caldo prevista, pertanto, la Protezione Civile della Campania invita i sindaci di tutti i Comuni interessati e gli enti competenti a mantenere in essere tutte le procedure atte a mitigare i fenomeni previsti, vigilando con particolare attenzione sulle fasce fragili della popolazione.

A Napoli bollino rosso fino a domenica

Particolarmente difficile la situazione meteorologica nel capoluogo campano: Napoli, almeno fino a domenica 23 luglio, secondo il sistema di allerte diramato dal Ministero della Salute sarà da bollino rosso. In città, infatti, nei prossimi giorni si raggiungeranno i 40 gradi.