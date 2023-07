Domani a Napoli centro si toccheranno 40 gradi: bollino rosso e allerta Napoli come una grossa spugna d’acqua bollente con umidità e caldo: sia domani che domenica 23 luglio città da bollino rosso.

A cura di Redazione Meteo

Continua la lunga sequenze di allerte per ondate di calore a Napoli. Domani, sabato 22 luglio, la temperatura percepita, ovvero il rapporto fra la temperatura atmosferica media e l'umidità raggiungerà i 40 gradi Celsius. In pratica la città sarà una grossa spugna intrisa d'acqua bollente.

E dire che il quadro generale propone un leggero miglioramento rispetto al picco di martedì. Ma questo miglioramento non è avvertito a Napoli, come si evince dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sia domani che domenica città da bollino rosso, il massimo livello di allerta che indica condizioni di rischio per la salute non solo per i fragili ma per tutta la popolazione.

L'allerta di livello 3 ha indicazioni ben precise, stabilite dal dicastero della Salute:

Condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche (e tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute).

Il bollettino della Protezione civile della Campania è altrettanto drastico: