Stesa nella notte a Bagnoli, esplosi numerosi proiettili: colpiti anche un palazzo e un supermercato Sul posto la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per determinare la dinamica di quanto accaduto e per individuare i responsabili della sparatoria.

A cura di Valerio Papadia

Spari nella notte a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli: numerosi colpi di pistola sono stati esplosi da ignoti in via Ascanio. Alcuni dei proiettili esplosi si sono conficcati nelle finestre e nella parete esterna di un appartamento, nonché nel supermercato che si trova al di sotto e nel portone di ingresso del palazzo, che sorgono sulla strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le opportune indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare i responsabili.