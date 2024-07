video suggerito

Ondate di calore, a Napoli bollino rosso martedì 30 luglio Caldo torrido a Napoli. Secondo il Ministero della Salute, domani il capoluogo campano sarà da bollino rosso: quasi 40 gradi percepiti.

A cura di Valerio Papadia

La morsa del caldo, a Napoli, non accenna ad attenuarsi. Se la Protezione Civile ha già emanato un'allerta per ondate di calore prevista fino a mercoledì, sarà la giornata di domani, martedì 30 luglio, quella più calda. Il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, infatti, indica che la giornata di domani, a Napoli, sarà da bollino rosso: la temperatura massima, nell'ora di punta, vale a dire alle 14, sarà di 38 gradi; a causa dell'umidità e dell'afa, però, la temperatura percepita durante le ore più calde sarà di 39 gradi. Il bollino rosso sancisce il livello di allerta 3, vale a dire quello più alto, che potrebbe comportare rischi maggiori per la salute.

Quando sono previste allerte per ondate di calore, soprattutto quelle da bollino rosso, le raccomandazioni sono quelle di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole e di non praticare attività fisica all'esterno, limitare al minimo gli spostamenti in auto, tenersi costantemente idratati e arieggiare tutti gli ambienti, con particolare attenzione ai cardiopatici, agli anziani e ai bambini e, in generale, ai soggetti a rischio.