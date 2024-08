video suggerito

Ondate di calore, a Napoli bollino giallo sabato 24 agosto: attesi 37 gradi Tornano le ondate di calore in Campania: bollino giallo su Napoli per sabato 24 agosto, con 37 gradi attesi per le 14 e scarsa ventilazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ondate di calore in arrivo su Napoli

Tornano le ondate di calore su Napoli e sulla Campania: bollino giallo per sabato 24 agosto, quando saranno attesi nuovamente 37 gradi di valori massimi. La tregua degli ultimi giorni, dunque, diventerà un lontano ricordo. Un'estate torrida che non accenna a finire, con anche il mare lungo le coste campane arrivato a 29 gradi (tre in più della media stagionale) e tutte le conseguenze negative del caso.

Le piogge che avevano aperto la settimane sono già un ricordo, così come l'aria fresca che avevano portato. Già da oggi, giovedì 22 agosto, le temperature sono tornate a salire, anche se fortunatamente senza discostarsi troppo dalle medie stagionali e mantenendosi attorno ai 34 gradi. Domani, venerdì 23 agosto, primo parziale aumento, con le temperature percepite che saliranno fino a 36 gradi e con scarsa ventilazione. Sabato 24 agosto, invece, forte impennata delle temperature, che alle 14 si aggireranno già attorno ai 37 gradi, con ventilazione assente e forte umidità, soprattutto nelle ore serali. E il quadro meteorologico non migliorerà le previsioni per la prossima settimana: insomma, un autunno astronomico che non sembra voler fare capolino, in attesa dell'equinozio d'autunno previsto per domenica 22 settembre 2024 alle ore 14:43 in Italia. Sarà il giorno dell'anno in cui giorno e notte dureranno esattamente 12 ore, e che segnerà l'inizio dei mesi in cui il sole andrà a riposo sempre più presto, almeno fino a fine dicembre, quando con il solstizio d'inverno (quest'anno il 21 dicembre), si avrà la giornata più buia dell'anno, ma anche l'inizio del ritorno graduale del sole.

