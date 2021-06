Il caldo che infiamma sulla Campania in queste ore non è classificato come «ondata di calore» coi criteri del ministero della Salute : secondo il bollettino quotidiano oggi e nei prossimi giorni Napoli sarà bollino verde. Tuttavia la fortissima afa, ovvero il prodotto di caldo e umidità, fa aumentare tantissimo la temperatura percepita e rende difficile la vita in strada a Napoli ma anche negli altri capoluoghi campani, soprattutto nell'entroterra. Nei prossimi giorni- avvertono le previsioni meteo – non andrà meglio.

È in arrivo un boom di caldo: nel weekend picchi record da oltre 40°C. A pochi giorni dal solstizio d'estate, ovvero lunedì 21 giugno 2021, il caldo sta già raggiungendo picchi davvero elevati per il periodo, ma raggiungerà il suo picco nel corso del weekend quando si toccheranno valori oltre i quaranta sulla colonnina di mercurio.

Ilmeteo.it spiega che già nei prossimi giorni «l'anticiclone Nord-Africano è destinato a diventare il protagonista indiscusso sullo scenario meteo-climatico»; il culmine di questa prima ondata di calore, come detto, verrà raggiunto tra sabato 19 e domenica 20 giugno.

Ad aggravare la situazione di disagio ci penserà inoltre l'aumento del fenomeno dell'afa, che contribuirà a mantenere le temperature molto elevate anche durante la notte. Soltanto con l'inizio della prossima settimana il caldo potrà farsi meno invadente a partire dal Nord Italia.