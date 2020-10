in foto: immagine di repertorio

Un giovane di 35 anni di Baronissi (Salerno) è stato arrestato nella notte per la sparatoria in cui, ieri sera, un uomo è stato ucciso e un altro è rimasto ferito a Mercato San Severino, sempre in provincia di Salerno; gli spari sarebbero stati l'epilogo di una lite scoppiata tra i tre per questioni di droga: dopo un accordo saltato il giovane sarebbe tornato, armato, e avrebbe aperto il fuoco.

La vittima è un uomo di 50 anni: una delle pallottole esplose lo ha colpito a una gamba e ha reciso l'arteria femorale, non gli ha lasciato scampo. L'altro uomo, rimasto ferito gravemente, è un 32enne; ha tentato di scappare in automobile ma si è schiantato poco dopo, svenuto in seguito alla copiosa perdita di sangue. La sparatoria è avvenuta intorno alle 23 di ieri sera, 2 ottobre, in una frazione periferica di Mercato San Severino, davanti ad alcuni parenti delle vittime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Salerno, le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Angelo Rubano della Procura di Nocera Inferiore.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri il 35enne, che ha piccoli precedenti penali, aveva poco prima avuto una lite con gli altri due, entrambi pregiudicati. Motivo del litigio, un accordo saltato su questioni di droga. Il ragazzo si sarebbe quindi inizialmente allontanato, per poi tornare con la pistola e avrebbe esploso sei proiettili calibro 357 Magnum contro la coppia. Il ragazzo è stato bloccato poco dopo dai carabinieri e ha confessato durante l'interrogatorio, in presenza del proprio difensore di fiducia.