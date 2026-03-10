Omicidio Gargiulo, assolti in via definitiva i due imputati per non aver commesso il fatto

Assolti Andrea Andolfi, detto ‘o minorenne, e Vincenzo Amodio: erano accusati dell’omicidio di Giovanni Gargiulo, 14enne fratello di un collaboratore di giustizia.

Immagine di repertorio

Assolti in via definitiva per non aver commesso il fatto: si chiude così, dopo quasi trent'anni, il processo verso Andrea Andolfi, detto ‘o minorenne, e Vincenzo Amodio, accusati dell'omicidio di Giovanni Gargiulo, avvenuto a Napoli il 18 febbraio del 1998 nel quartiere orientale partenopeo di San Giovanni a Teduccio. Entrambi sono stati assolti per non aver commesso il fatto. L'omicidio era avvenuto con particolare brutalità, tanto che indignò mezza Italia, soprattutto per la giovane età della vittima.

Giovanni Gargiulo aveva infatti solo 14 anni quando venne crivellato di colpi: la sua unica colpa, quella di essere il fratello di un collaboratore di giustizia, che doveva dunque "pagare" così la sua scelta. In quel periodo infuriava la guerra tra clan nell'area orientale di Napoli, e ad andarci di mezzo erano anche gli innocenti come lui. Pochi mesi dopo, sempre per mano della camorra, vennero infatti uccisi Rosario Flaminio, Alberto Iovino e Salvatore De Falco, tutti ragazzi che con vicende criminali non c'entravano nulla. La loro unica "colpa" fu quella di fermarsi al bar dove andavano in pausa pranzo a bordo di una Y10, la stessa auto che cercava il commando di quattro persone che quel 20 luglio a Pomigliano d'Arco esplose oltre 40 colpi di revolver e kalashnikov. Nulla da fare per i tre giovani, falciati dai proiettili: la tempesta di piombo ferisce ad un polpaccio anche la cassiera, altra innocente che però si salverà. Il gruppo di fuoco sarà in seguito condannato al termine di un lungo processo, per Rosario Flaminio, Alberto Iovino e Salvatore De Falco, invece, una condanna a vita come quella di Giovanni Gargiulo, anche lui ucciso da innocente dalla camorra in quel 1998 di sangue e faide.