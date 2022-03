Omicidio Anna Borsa a Pontecagnano, fermato l’ex fidanzato Alfredo Erra L’uomo era ricercato per l’omicidio della sua ex, Anna Borsa, 30 anni, avvenuto questa mattina a Pontecagnano: Erra è stato rintracciato e fermato dalla Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Anna Borsa, la 30enne vittima del femminicidio di Pontecagnano.

Dopo qualche ora di ricerche è stato fermato Alfredo Erra, ex fidanzato di Anna Borsa, la 30enne uccisa questa mattina, martedì 1° marzo, a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno: l'uomo è sospettato di aver compiuto il delitto. A rintracciare Erra e a fermarlo sono stati alcuni agenti della Polizia Stradale, sottosezione Eboli, che si sono imbattuti in lui sull'Autostrada A2: l'uomo si trovava ancora nel Salernitano, ma verosimilmente di lì a poco si sarebbe allontanato.

L'omicidio di Anna Borsa

Sarebbe stato Erra, dunque, questa mattina, ad entrare nel salone di bellezza in cui la sua ex fidanzata, Anna Borsa, lavorava, in via Tevere a Pontecagnano, e a sparare contro di lei numerosi colpi di pistola, uno dei quali l'ha centrata alla testa, rivelandosi fatale: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la 30enne non c'è stato niente da fare. Subito dopo il delitto, Alfredo Erra si è reso irreperibile ed è stato rintracciato, come detto, soltanto qualche ora più tardi dalla Polizia di Stato. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un uomo, senza alcun legame con la vittima ed estraneo alla vicenda, colpito da un proiettile a una spalla: le sue condizioni di salute non sono gravi.

Erra voleva un chiarimento, poi ha sparato ad Anna

Una lunga relazione, quella tra Alfredo Erra e Anna Borsa, conclusasi circa 8 mesi fa. Da quanto Fanpage.it ha appreso, questa mattina si sarebbero incontrato perché l'uomo aveva manifestato la volontà di parlare con lei, di avere un chiarimento. Dopo l'incontro, avvenuto nel salone di bellezza e un ultimo saluto, però, lui le ha sparato, uccidendola.