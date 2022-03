“Vado via, ti saluto” e poi gli spari. Così Anna Borsa è stata uccisa dall’ex fidanzato Alfredo Erra La scusa di “un ultimo saluto”, poi gli spari: così è morta Anna Borsa, 30 anni compiuti lo scorso 20 febbraio. L’ex fidanzato è ancora ricercato.

Non voleva andare a lavoro questa mattina Anna Borsa, la 30enne uccisa nel salone di bellezza di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno) dove lavorava e per la cui morte è stato fermato l'ex fidanzato Alfredo Erra. Un triste presagio, perché poco dopo essere andata a lavorare sarebbe entrato l'ex fidanzato e le avrebbe sparato contro diversi colpi di pistola, uno dei quali fatale: la giovane è stata raggiunta alla testa, ed è morta praticamente sul colpo. L'uomo si è poi dileguato, facendo perdere le sue tracce ed è stato preso poco dopo. A condurre le ricerche, i carabinieri di Battipaglia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto.

"L'ultimo saluto", poi le ha sparato

Testimoni hanno spiegato a Fanpage.it, che l'assassino si sarebbe recato al salone di bellezza con un trolley, chiedendole di parlare. La ragazza avrebbe acconsentito, e lui le avrebbe manifestato l'intenzione di partire per Milano. Ma a quel punto, dopo "l'ultimo saluto", avrebbe aperto il fuoco, uccidendola e ferendo anche un'altra persona, prima di scappare e far perdere le proprie tracce.

La giovane aveva paura e voleva lasciare Salerno

Anna Borsa, classe 1992, aveva compiuto 30 anni lo scorso 20 febbraio: da quanto ricostruito finora, era stata fidanzata per diverso tempo con l'uomo oggi ricercato, finché otto mesi fa sarebbe avvenuta la rottura. Secondo diverse testimonianze, l'ex non avrebbe mai accettato la fine della loro storia, e nelle ultime settimane si era presentato più volte nei pressi del salone di bellezza, seppur senza mai avere comportamenti violenti. A suo carico non risultano neppure denunce per eventuali comportamenti violenti o minacce da parte della vittima, come spiegato dalle forze dell'ordine.

Ma ultimamente, la giovane avrebbe avuto paura e avrebbe manifestato anche il desiderio di lasciare la città. Secondo alcune testimonianze, al vaglio degli inquirenti, anche stamane l'uomo si era presentato nel salone di bellezza, e sarebbe stato riconosciuto dai presenti che non avrebbero dubbi sulla sua identità.

Ferito anche un uomo estraneo alla vicenda

Ferito anche un altro uomo nella sparatoria: si tratta di una persona che non avrebbe avuto alcun tipo di legame con la vittima. Le sue condizioni non sono gravi: un proiettile lo ha raggiunto ad una spalla, ed è stato portato in ospedale per le cure del caso. Terrorizzati invece i clienti e il resto del personale del salone di bellezza, così come i passanti di via Tevere, la strada di Pontecagnano Faiano dove la vicenda è avvenuta questa mattina.

Stasera fiaccolata a Pontecagnano

Stasera a Pontecagnano Faiano intanto ci sarà una fiaccolata in piazza Sabato, a partire dalle ore 19, proprio per Anna Borsa, ennesima vittima di femminicidio in Campania. "Invitiamo tutta la collettività a partecipare", fanno sapere gli organizzatori. Anche il sindaco Giuseppe Lanzara, appresa la notizia, aveva proclamato il lutto cittadino e disposto l'annullamento di tutti gli eventi, compreso il carnevale cittadino.