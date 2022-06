Omicidio all’alba a Napoli, 66enne ucciso a colpi di pistola a Soccavo L’omicidio è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina, mercoledì 15 giugno: indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sangue in strada a Napoli alle prime luci di questa mattina, mercoledì 15 giugno 2022: a Soccavo, periferia occidentale della città, un uomo di 66 anni, Michele Della Corte, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola. L'omicidio si è consumato poco prima delle ore 7 di oggi in via Paolo Grimaldi, all'altezza del civico 80: sul posto sono arrivati i carabinieri, che indagano sull'accaduto. I militari dell'Arma hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto: sono, infatti, ancora molto esigue le informazioni sull'agguato in cui ha perso la vita il 66enne. I carabinieri, al momento, non escludono nessuna ipotesi.

A Soccavo l'ultimo omicidio soltanto il mese scorso

Solo nella notte tra il 17 e il 18 maggio, meno di un mese fa, nel quartiere della periferia occidentale di Napoli è avvenuto un altro omicidio: Emmanuele De Angelis, 29 anni, è stato ucciso a colpi di pistola. Il cadavere del giovane – già noto alle forze dell'ordine per ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente – venne trovato in un cortile in via Contieri: almeno cinque i proiettili che hanno ferito a morte il 29enne. Soltanto il giorno prima dell'omicidio, inoltre, ancora a Soccavo un 45enne era stato ferito a colpi di pistola in via Palazziello.