Omicidio a Napoli, zona Mercato: uomo ucciso in strada, pioggia di colpi al corpo Salvatore Astuto, 47 anni, pregiudicato, ucciso con una pioggia di proiettili, almeno una ventina, esplosi in pieno giorno in vico Fico al Mercato, poco distante Porta Nolana alla soglia di un circolo ricreativo. Sul posto i carabinieri, sotto analisi anche le telecamere di sorveglianza della zona.

A cura di Redazione Napoli

Omicidio a Napoli, in zona Mercato, in uno dei vicoli tra la nota piazza e la Porta Nolana vico Fico al Mercato. A cadere sotto una pioggia di proiettili, almeno una ventina, è un pregiudicato di 47 anni, Salvatore Astuto. Sul posto i carabinieri che attendono la Scientifica e il magistrato di turno.

Ore 15:45 circa: Astuto è stato raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco mentre era in un basso (una sorta di circolo ricreativo) in Vico Fico Al Mercato. Gli oltre 20 proiettili lo hanno raggiunto in più parti del corpo. Carabinieri della Compagnia Stella stanno analizzando le telecamere di sorveglianza in zona e raccogliendo eventuali testimonianze dei presenti.

"Oltre 20 colpi sparati in pieno giorno, tra la gente. Non possiamo più tollerarlo. Laddove non fosse chiaro, laddove fosse stato necessario ricordarlo, la sicurezza è il primo obiettivo che ogni programma elettorale per questa città deve prevedere". Questo il commento di Gianfranco Wurzburger, Presidente Asso.Gio.Ca e candidato consigliere nella lista Manfredi Sindaco, alla notizia della sparatoria e omicidio consumato oggi pomeriggio in zona piazza Mercato.