Oltre 12mila litri di gasolio adulterato sequestrati dalla Guardia di Finanza nel Casertano Gasolio adulterato venduto nei distributori come quello "normale": maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Casertano, si indaga per risalirne all'origine.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Oltre 12mila litri di gasolio sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel Casertano: si tratta di carburante adulterato, ovvero di bassa qualità, pronto ad essere venduto ad ignari acquirenti. L'operazione dei Baschi Verdi di Caserta è avvenuta assieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Direzione Territoriale IX Campania.

Dalle analisi effettuate, è emerso che il gasolio adulterato veniva venduto in almeno tre dei distributori nel mirino degli inquirenti. Gasolio adulterato che, oltre ad essere venduto come fosse quello di qualità, ora è sotto sequestro da parte delle forze dell'ordine. Ora le indagini si concentreranno sull'origine del gasolio adulterato, come spiegato da fonti investigative a Fanpage.it: "Al momento le indagini proseguono, ma siamo sicuramente in grado di dire che il sito di stoccaggio del gasolio adulterato si trova in Italia e in Campania". In totale, i litri sono sequestrati sono 12.449 in totale ritrovati all'interno delle cisterne sotto indagine.

Sono in corso intanto analisi approfondite per capire se il gasolio adulterato potesse eventualmente arrecare anche danno alle vetture a causa della sua scarsa qualità: ipotesi non ancora esclusa del tutto dagli inquirenti che stanno proseguendo nelle indagini. Dopo l'operazione congiunta da parte di Guardia di Finanza e Funzionari della Dogana, i responsabili delle imprese coinvolte sono stati segnalati all'autorità giudiziaria presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (articolo 40 D.Lgs. 504/95).