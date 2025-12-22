Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la fiaccola a Napoli: le strade chiuse martedì 23 dicembre

Immagine di repertorio

La fiaccola olimpica di Milano-Cortina arriva a Napoli: e per l'occasione, il Comune partenopeo ha istituito un dispositivo di traffico ad hoc, con strade chiuse da Scampia fino a Piazza del Plebiscito, ovvero l'intero percorso della torcia olimpica. Il dispositivo sarà valido dalle 15.45 alle ore 19.39, "e comunque fino a cessate esigenze", precisa Palazzo San Giacomo, di martedì 23 dicembre.

Nel dettaglio, è stato istituito il divieto di transito veicolare sulle strade di volta in volta interessate dal transito dei tedofori (con convoglio al seguito) partecipanti , ovvero: Viale della Resistenza – Via Antonio Labriola – Via Tancredi Galimberti – Via Bakù – Via Roma verso Scampia – Corso Secondigliano – Piazza Di Vittorio – Calata Capodichino – Via Arenaccia – Corso Novara – Piazza Garibaldi – Piazza Mancini – Corso Umberto I – Piazza Giovanni Bovio – Via Cardinale Guglielmo Sanfelice – Via Monteoliveto – Via S. Anna dei Lombardi – Piazza Sette Settembre – Via Toledo – Piazza Carità – Via Cesare Battisti – Piazza Giacomo Matteotti – Via Armando Diaz – Via Medina – Piazza Municipio – Via Vittorio Emanuele III – Via Riccardo Filangieri Candida Gonzaga – Via Ammiraglio Ferdinando Acton – Via Nazario Sauro – Via Cesario Console – Piazza Plebiscito.

Inoltre, sempre dalle ore 15:45 alle ore 19:30 (e fino a cessate esigenze), è stato istituito l'obbligo "per tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei tedofori (con convoglio al seguito) di arrestarsi prima di impegnarle, rispettando le segnalazioni degli organi di vigilanza preposti". Infine, è stata attivata la sospensione degli attraversamenti pedonali di volta in volta interessati dal passaggio dei partecipanti.