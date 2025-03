video suggerito

Oggi Salvini al convegno della Lega a Città della Scienza. Bagnoli blindata per proteste A Bagnoli tutto pronto per l'arrivo dei ministri Salvini, Valditara e Piantedosi, per "Tutto un altro mondo – tutta un'altra sicurezza, la sfida della legalità"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il quartiere napoletano di Bagnoli è blindato per l'arrivo di Matteo Salvini nel capoluogo partenopeo: questo pomeriggio alle 18, si terrà infatti la seconda tappa precongressuale "Tutto un altro mondo – tutta un'altra sicurezza, la sfida della legalità", alla quale parteciperanno, oltre allo stesso Salvini, anche i ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Giuseppe Valditara (Istruzione), il sottosegretario dell'Interno Nicola Molteni, il vicesegretario e responsabile del Sud per la Lega Claudio Durigon, il sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento Pina Castiello, il responsabile dipartimento Sicurezza del partito Gianni Tonelli e il deputato e coordinatore campano della Lega Gianpiero Zinzi. Tappa napoletana che si terrà nella Sala Newton di Città della Scienza a Bagnoli.

Già annunciate diverse proteste, in primis quella dei cittadini bagnolesi che saranno in presidio per la questione terremoti e soprattutto per avere risposte dopo gli sgomberi di alcune palazzine in seguito alle scosse che hanno colpito con maggiore intensità i Campi Flegrei. Ci saranno anche le proteste dei lavoratori della CGIL della struttura, che hanno espresso in una nota "la propria distanza da tale evento", anche associazioni di vario tipo e studenti. Il Comune ha disposto dalle 13 il divieto di transito veicolare in via Coroglio , nel tratto compreso tra piazza Bagnoli e l'incrocio con via Pasquale Leonardi Cattolica. Si preannuncia, dunque, un pomeriggio di massima attenzione in zona, già presidiata da ore da parte delle forze dell'ordine vista la presenza di tre ministri (Salvini, Piantedosi e Valditara) e diverse altre personalità pubbliche.