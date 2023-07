Oggi i funerali di Raffaele Vergara, morto a 20 anni sul lavoro: lutto cittadino in tre città I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio a Crispano, dove il ragazzo viveva. Lutto cittadino in città, così come ad Afragola e a Frattamaggiore.

A cura di Valerio Papadia

Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 luglio, i funerali di Raffaele Vergara, il ragazzo di 20 anni morto una settimana fa mentre lavorava in fabbrica, stritolato da una macina. Le esequie del giovane si svolgeranno alle ore 16 nella chiesa di San Gregorio Magno a Crispano, nella provincia di Napoli, dove Raffaele viveva con la famiglia: per l'occasione, il sindaco Michele Emiliano ha proclamato il lutto cittadino.

Non soltanto la comunità crispanese, però, piange la morte di Raffaele Vergara: anche a Frattamaggiore, città in cui sorge la fabbrica in cui è morto il 20enne, il sindaco Marco Antonio Del Prete ha proclamato il lutto cittadino per oggi. Dalle ore 16 e fino al termine dei funerali si invitano "tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le associazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino evitando attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano".

Infine, la stessa decisione, quella di proclamare il lutto cittadino, è stata presa anche ad Afragola, dove Raffaele Vergara giocava a calcio. Il sindaco Antonio Pannone ha scritto: "Raffaele era un ragazzo perbene e di sani valori che credeva nella famiglia, nel lavoro e nello sport. Aveva vissuto ad Afragola e militava con entusiasmo in una squadra di calcio afragolese. Stava costruendo con entusiasmo e umiltà il suo futuro. Raccogliendo anche le proposte pervenutemi nelle ultime ore, ho deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali".