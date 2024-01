Oggi i funerali di Nicola Ciampa, morto a 29 anni mentre si allenava in palestra: lutto cittadino Si terranno oggi, domenica 28 gennaio, a Taurasi, cittadina nella provincia di Avellino in cui viveva, i funerali di Nicola Ciampa, il militare morto mentre si allenava in palestra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si terranno nella giornata di oggi, domenica 28 gennaio, i funerali di Nicola Ciampa, il militare di 29 anni morto mentre si allenava in palestra. Le esequie del giovane si svolgeranno a Taurasi, cittadina della provincia di Avellino nella quale Ciampa viveva. In occasione dei funerali, per tutta la giornata odierna, il sindaco Salvatore De Rosa ha proclamato il lutto cittadino. Questa la nota dell'amministrazione comunale:

Il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e la Cittadinanza tutta si stringono al dolore che ha colpito le famiglie Ciampa e Martiniello per l'improvvisa e prematura dipartita del caro Nicola. Interpretando il comune sentimento della popolazione, si proclama il lutto cittadino per la giornata di oggi 28 gennaio 2024, con l'esposizione delle bandiere a mezza asta sugli edifici pubblici e con la sospensione delle attività ludiche e commerciali dalle ore 15.30 alle 17.30

Esperto di body building e karate, Nicola Ciampa frequentava abitualmente la palestra e si allenava quasi quotidianamente. Quello che sembrava dunque un normale allenamento, si è trasformato in tragedia quando il 29enne si è accasciato improvvisamente al suolo, Il giovane era allievo alla Scuola Commissariato dell'Esercito Italiano alla Caserma "Magrone" di Maddaloni, nella provincia di Caserta.