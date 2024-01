Nicola Ciampa muore a 29 anni mentre si allena in palestra. C’è una indagine Il giovane, militare che frequentava la Scuola Commissariato a Maddaloni, è morto in una palestra di Taurasi, nella provincia di Avellino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Si è accasciato mentre si allenava in palestra, attività che svolgeva quasi quotidianamente, e il suo cuore ha smesso di battere: Nicola Ciampa è morto così, mentre si trovava in una palestra di Taurasi, piccolo centro della provincia di Avellino. Le circostanze hanno determinato l'apertura di accertamenti medici per chiarire le cause della morte del giovane. Nonostante i soccorsi del 118 siano stati tempestivi, per il 29enne non c'è stato nulla da fare; Ciampa era un militare e frequentava la Scuola Commissariato dell'Esercito Italiano della caserma "Magrone" di Maddaloni, nella provincia di Caserta.

I carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla morte di Nicola Ciampa e per individuarne le cause esatte: esperto body builder e karateka, il 29enne infatti si allenava quasi quotidianamente da tempo. Per questo, la salma del giovane è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia e fare così piena luce sulla tragedia.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social network nelle ultime ore, quando la notizia della morte di Nicola Ciampa si è diffusa. "Amico mio, non posso e non voglio crederci! Non è possibile… sei passato a trovarmi proprio l’altro ieri, una bella chiacchierata! Non si fa così! Ti abbraccio più forte che posso, riposa in pace" scrive, ad esempio, un amico del 29enne.