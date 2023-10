Oggi i funerali di Manuel Cientanni, morto a 29 anni in un incidente in barca: il corpo ritrovato 2 mesi dopo I funerali del 29enne si svolgeranno oggi, mercoledì 11 ottobre, a Pontecagnano: il 14 agosto scorso, Manuel Cientanni era caduto dalla barca; il corpo è stato ritrovato quasi due mesi dopo, all’inizio di ottobre.

A cura di Valerio Papadia

Manuel Cientanni

Si terranno oggi, mercoledì 11 ottobre, i funerali di Manuel Cientanni, il giovane di 29 anni morto lo scorso 14 agosto in seguito a un incidente in barca tra Maiori e Cetara: il corpo del 29enne è stato rinvenuto soltanto due mesi dopo, il 2 ottobre. I funerali di Manuel si svolgeranno alle 15.30 di oggi nella chiesa dell'Immacolata a Pontecagnano, nella provincia di Salerno, cittadina della quale il 29enne era originario.

Il 14 agosto scorso, Manuel Cientanni si trovava in barca con alcuni amici quando, per cause ancora in corso di accertamento, il 29enne cadde dal natante, senza più riemergere. Nonostante giorni di ricerche, non si riuscì a rinvenire il corpo del giovane; soltanto lo scorso 2 ottobre, un diportista ha segnalato un cadavere proprio in quello stesso specchio d'acqua, a Erchie, che è poi risultato essere quello di Manuel.

Tre indagati per la morte di Manuel Cientanni

La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulla morte del 29enne: i magistrati hanno iscritto nel registro degli indagati tre persone, vale a dire i due amici che si trovavano in barca con Manuel quel 14 agosto e il noleggiatore dell'imbarcazione; le ipotesi di reato sono quelle di omicidio colposo e omissione di soccorso. Sul corpo del 29enne, nelle scorse ore, è stata così eseguita l'autopsia, per identificare le cause esatte del decesso.