video suggerito

Oggi i funerali di Giuseppe Valletta, il 23enne morto folgorato sotto la doccia: lutto cittadino I funerali di Giuseppe Valletta si terranno alle 16.30 nella chiesa di Santo Stefano a Baia e Latina, nella provincia di Caserta, dove il 23enne è deceduto lo scorso 2 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È il giorno del lutto, oggi, a Baia e Latina, piccola cittadina della provincia di Caserta, dove si svolgeranno i funerali di Giuseppe Valletta, il ragazzo di 23 anni morto lo scorso 2 giugno, folgorato da una scarica elettrica nella doccia. Le esequie del 23enne si terranno alle 16.30 di oggi, giovedì 6 giugno, nella chiesa di Santo Stefano, proprio a Baia e Latina; per l'occasione, il sindaco Giuseppe Di Cerbo ha proclamato il lutto cittadino. Questo il messaggio dell'amministrazione comunale:

Nei giorni scorsi, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Valletta, giovane ragazzo amato da tutti. Il Sindaco, l’Amministrazione ed il Consiglio comunale esprimono cordoglio e vicinanza a tutti i familiari, gli amici ed i conoscenti, per la prematura dipartita del caro Giuseppe, ragazzo mite, onesto e premuroso, il cui ricordo accompagnerà, sempre, tutti noi. In questo momento di profondo dolore per tutta la comunità di Baia e Latina, non possiamo che unirci compatti attorno a chi gli ha voluto bene. Ciao Giuseppe, la tua memoria resterà salda nei nostri cuori. Non verrai dimenticato

Indagato il proprietario della casa in cui viveva Giuseppe Valletta

Una tragedia improvvisa quella che ha colpito la famiglia di Giuseppe Valletta. Il 23enne, domenica 2 giugno, si stava preparando per andare al matrimonio della cugina quando, mentre si trovava sotto la doccia, è stato colpito da una scarica elettrica; per lui non c'è stato nulla da fare. I carabinieri, coadiuvati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno avviato le indagini: sul corpo di Giuseppe Valletta è stata eseguita l'autopsia, mentre risulta indagato il proprietario dell'appartamento in cui viveva il 23enne, per fare piena luce sulla vicenda.