A 20 anni muore folgorato mentre fa la doccia, stava per andare ad un matrimonio Un ragazzo di 20 anni morto folgorato a Baia e Latina, nel Casertano: pare si stesse preparando per andare al matrimonio della cugina. Disposta l'autopsia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un ragazzo di soli vent'anni è morto a Baia e Latina, comune dell'Alto Casertano: il giovane sarebbe rimasto folgorato per motivi non ancora chiari, mentre si apprestava a farsi una doccia. Pare che il giovane si stesse preparando per raggiungere il matrimonio della cugina. Per lui niente da fare: nonostante i tentativi dei sanitari del 118, subito accorsi sul posto, è stato tutto inutile, il giovane era già morto all'arrivo dei soccorsi.

Sulla vicenda indagano ora i carabinieri: il magistrato di turno ha aperto un fascicolo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è chiamato a fare chiarezza. Già disposta l'autopsia sul corpo del giovane, che si terrà nei prossimi giorni presso l'istituto di medicina legale che si trova nell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Tutto lascia credere al tragico incidente, ma bisognerà attendere l'esito delle indagini. Il piccolo paese di Baia e Latina (che deve il suo nome all'unione dei due comuni di Baia e La Tina, come dimostrano gli epiteti di Baiardi e Tinaruoli degli abitanti, ndr) è sotto shock: il giovane pare fosse molto conosciuto in paese, e la notizia della tragedia ha fatto rapidamente il giro della cittadina. Sulla vicenda stanno indagando ora i carabinieri della vicina Pietramelara, chiamati a far luce su una tragedia dai contorni poco chiari. Un ulteriore aiuto alle indagini potrà arrivare dall'autopsia dei prossimi giorni, che sarà affidata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad un medico specialista dell'ospedale Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.