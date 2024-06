Oggi apre il ristorante di Alain Ducasse a Napoli all’Hotel Romeo: menù e prezzi

video suggerito

Oggi, 6 giugno, all'Hotel Romeo di Napoli apre il ristorante di Alain Ducasse, lo chef con più Stelle Michelin al mondo. Due le proposte di menù degustazione offerte dal ristorante: una da 170 e un altro da 190 euro.

A cura di Valerio Papadia

Gli chef Alessandro Lucassino (a sinistra) e Alain Ducasse

Oggi è il giorno. Apre i battenti giovedì 6 giugno il ristorante di Alain Ducasse a Napoli: si tratta dello chef vivente che ha guadagnato più Stelle Michelin nella storia della guida, oltre 22. Il ristorante dello chef francese – poi diventato cittadino monegasco – aprirà al nono piano dell'Hotel Romeo, in via Cristoforo Colombo, di fronte alla Stazione Marittima di Napoli. Sono due i menù degustazione proposti dal ristorante di chef Ducasse all'Hotel Rome, affidato all'executive chef Alessandro Lucassino: il Menù Scoperta, da 5 portate, e il Menù Esperienza, da 6 portate; i prezzi sono quelli di un ristorante di alta fascia. Per prenotare un tavolo e assaggiare la cucina dello chef più stellato al mondo basta andare sul sito dell'Hotel Romeo, nella sezione dedicata al ristorante.

Menù Scoperta, 5 portate a 170 euro

Granchio blu del Mediterraneo, fagioli bianchi di Controne e agrumi

Raviolo di foie gras d'anatra e brodo di pollo

A scelta tra San Pietro delle nostre coste, riduzione di pesce di scoglio e agretti saporiti oppure Piccione di Laura Peri con ciliegie, verdi e bianchi di bietole

San Pietro delle nostre coste, riduzione di pesce di scoglio e agretti saporiti Piccione di Laura Peri con ciliegie, verdi e bianchi di bietole Fragole di bosco in succo tiepido, gelato al mascarpone

Bianco di bufala, latte di mandorla e polline croccante

Menù Esperienza, 6 portate a 190 euro

Il Menù Esperienza propone le stesse, identiche pietanze del Menù Scoperta. I clienti, in questo caso, non dovranno però scegliere tra il San Pietro e il Piccione di Laura Peri, ma nel Menù Esperienza potranno degustarli entrambi.

